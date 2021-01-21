Миронов не исключает, что в будущем Прилепин может возглавить объединенную партию

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов не исключает, что председатель партии "За правду" Захар Прилепин в будущем может занять место лидера в объединенной партии "Справедливая Россия - за правду", если такое решение будет принято съезде.

"Принято решение, что лидером партии останусь я, у меня будет два сопредседателя. <...> Но у нас в жизни все может быть. У нас партия очень демократичная. Я уверен, что такие традиции продолжатся. У нас все [решения] принимают делегаты съезда, члены партии, если они сочтут, что нужен иной лидер, то на каком-то съезде будет принято такое решение", - сказал он в четверг в интервью радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос о вероятности председательства Прилепина в объединенной партии.

По словам Миронова, он готов поступиться местом председателя, если это будет необходимо для борьбы за второе место в Госдуме.

Помимо этого, лидер "Справедливой России" заявил, что откажется от места в Совете Федерации, если его туда пригласят. "А зачем мне рядовое кресло члена Совета Федерации? Я там был, 10 лет возглавлял Совет Федерации. Наверное, не стоит мне туда входить", - подчеркнул он.

В среду первый замглавы думской фракции справороссов Михаил Емельянов сообщил ТАСС, что партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" объединятся, соответствующее соглашение может быть подписано до конца недели. Слияние, подчеркнул он, направлено на реализацию "левых ценностей и программ" в политике государства. В свою очередь лидер справороссов Сергей Миронов отметил, что объединенная партия с большой долей вероятности будет называться "Справедливая Россия - за правду", она будет иметь одного председателя и двух заместителей.