Бюджет в 2020 г. исполнен с дефицитом в 3,8% ВВП - Силуанов
13:00 21.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральный бюджет РФ по итогам 2020 года исполнен с дефицитом в 3,8% ВВП, или 4,1 трлн руб., сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.
"Федеральный бюджет по итогам 2020 года исполнен с дефицитом 4,1 трлн рублей, или 3,8% ВВП", - сказал Силуанов.
Согласно данным, опубликованным на сайте Минфина, объем поступивших доходов составил 18,72 трлн рублей или 90,9% к общему объему утвержденных доходов. Исполнение расходов составило 22,82 трлн руб., или 116,1% к общему объему утвержденных расходов и 95,7% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений. "Что касается расходов федерального бюджета, по итогам 2020 года они выросли более чем на четверть год к году, что отражает беспрецедентные масштабы поддержки в периоды пандемии и восстановления после снятия ограничений. По показателю прироста расходов Россия входит в топ-5 стран группы "большой двадцатки", - сказал Силуанов.
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