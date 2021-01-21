В центральной части России ожидается аномальная оттепель
13:05 21.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Гидрометцентр обещал аномальную оттепель в центральной части России. Потепление до плюсовых значений продлится до 27 января, говорится в сообщении метеорологов.
«22 января в Центральном федеральном округе продолжится ослабление морозов, днём температура стремительно повысится до …+2°, ночью пройдёт снег», — указали синоптики. Специалисты уточнили, что с 23 января средняя суточная температура на территории округа будет выше климатической нормы на 8-12 градусов. Ожидаемая максимальная температура (до 4°) для Московского региона считается экстремально высокой для этих дней января. «В связи с оттепелью ожидается интенсивное таяние снега, образование сосулек на крышах, гололедица и снежный накат», — предупредили в Гидрометцентре. Говорит Москва
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