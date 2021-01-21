Глава офиса Меркель предупредил о возможности закрытия границ ФРГ с соседними странами
13:20 21.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун не исключает, что Германия может закрыть границы с соседними странами ЕС, если не будет найдено общеевропейское решение проблемы распространения коронавируса. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала АРД.
"Все страны знают, что мы приняли решение для значительного снижения числа новых заражений, чтобы не допустить распространения мутаций. И если та или иная соседняя страна не будет предпринимать для этого усилий, то мы едва сможем защититься от мутаций", - указал Браун.
"В таком случае более строгие правила въезда на наших внутренних границах неизбежны", - полагает он. "Важно, чтобы мы действовали сейчас сообща", - заявил глава офиса Меркель.
В четверг лидеры стран ЕС во время виртуального саммита обсудят в том числе вопрос осуществления трансграничных перевозок в свете мутации коронавируса.
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