0
0
109
НОВОСТИ

Глава офиса Меркель предупредил о возможности закрытия границ ФРГ с соседними странами

13:20 21.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун не исключает, что Германия может закрыть границы с соседними странами ЕС, если не будет найдено общеевропейское решение проблемы распространения коронавируса. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала АРД.

"Все страны знают, что мы приняли решение для значительного снижения числа новых заражений, чтобы не допустить распространения мутаций. И если та или иная соседняя страна не будет предпринимать для этого усилий, то мы едва сможем защититься от мутаций", - указал Браун.

"В таком случае более строгие правила въезда на наших внутренних границах неизбежны", - полагает он. "Важно, чтобы мы действовали сейчас сообща", - заявил глава офиса Меркель.

В четверг лидеры стран ЕС во время виртуального саммита обсудят в том числе вопрос осуществления трансграничных перевозок в свете мутации коронавируса.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 21.01.2021
ЕСПЧ признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России по событиям 2008 г. - Минюст
0
30
14:00 21.01.2021
Библию для зумеров издали в Германии
0
76
13:59 21.01.2021
МВД: Привлечь за призывы к участию в несанкционированных митингах можно до их проведения
0
63
13:57 21.01.2021
Поручение президента по строительству развязки в Химках выполнено
0
60
13:50 21.01.2021
Вице-мэр Сергунина: Более 700 тысяч человек воспользовались сервисом Russpass за полгода
0
69
13:32 21.01.2021
Ущерб от преступлений в прошлом году составил более 500 млрд рублей - МВД РФ
0
98
13:05 21.01.2021
В центральной части России ожидается аномальная оттепель
0
141
13:00 21.01.2021
Бюджет в 2020 г. исполнен с дефицитом в 3,8% ВВП - Силуанов
0
141
12:32 21.01.2021
Демпартия США получила контроль над Сенатом
0
214
12:20 21.01.2021
Миронов не исключает, что в будущем Прилепин может возглавить объединенную партию
0
158

Возврат к списку