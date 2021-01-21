Ущерб от преступлений в прошлом году составил более 500 млрд рублей - МВД РФ
13:32 21.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ущерб от преступлений в России в 2020 году составил более 500 млрд рублей. Об этом говорится в статистических данных МВД России.
"Ущерб от преступлений составил 512,8 млрд рублей, что на 18,3% меньше аналогичного показателя прошлого года. Существенная часть ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа", - говорится в сообщении.
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