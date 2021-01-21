Ущерб от преступлений в прошлом году составил более 500 млрд рублей - МВД РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ущерб от преступлений в России в 2020 году составил более 500 млрд рублей. Об этом говорится в статистических данных МВД России.

"Ущерб от преступлений составил 512,8 млрд рублей, что на 18,3% меньше аналогичного показателя прошлого года. Существенная часть ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа", - говорится в сообщении.