МВД: Привлечь за призывы к участию в несанкционированных митингах можно до их проведения

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Представители Министерства внутренних дел РФ сообщили, что территориальные подразделения ведомства готовятся обеспечить порядок в случае проведения незаконных массовых мероприятий в субботу, 23 января. По словам первого заместителя министра внутренних дел РФ, генерала-полковника Александра Горового, его коллеги будут охранять общественный порядок. «У нас есть для этого все правовые основания до самого факта проведения этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений. Пленум Верховного суда №28 от июня 2018 года, 10 статья 54 Федерального закона позволяют нам это делать», - заявил Горовой.

Ранее также Генеральная прокуратура РФ, с учетом проведенного в соцсетях мониторинга, предостерегла от призывов к участию в несогласованных массовых мероприятиях 23 января. Напомним, представители оппозиции намерены провести акцию протеста против ареста Алексея Навального, который вернулся после лечения из Германии и был отправлен в изолятор «Матросская тишина».