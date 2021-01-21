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НОВОСТИ

Роналду вышел на первое место по голам в истории футбола

14:32 21.01.2021 Источник: Коммерсант.ru

Португалец форвард итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду вышел на первое место по голам в официальных матчах в истории футбола. Он забил 760-й мяч в матче за Суперкубок Италии против «Наполи». Игра закончилась победой «Ювентуса» со счетом 2:0.

35-летний футболист обогнал по количеству мячей Йозефа Бицана — игрока сборных Австрии и Чехословакии, который играл до 1950-х годов. Пеле за всю карьеру забил 757 мячей.  Коммерсантъ

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