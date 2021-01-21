Цены на продукты выросли больше общей инфляции, эту проблему нужно рассмотреть - Путин
15:00 21.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цены на продовольствие в России в прошлом году выросли заметно выше средней инфляции, эта проблема требует дополнительного рассмотрения. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Он отметил, что инфляция в РФ в 2020 году составила 4,9%, однако по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, "цены выросли более заметно - на 6,7% процента", а по некоторым "скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов".
"Предлагаю в скором времени вернуться к этой теме и подробно рассмотреть ее с учетом итогов января", - сказал Путин.
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