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Британия не предоставляет послу ЕС те же привилегии, что главам иностранных дипмиссий - ТВ

15:12 21.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании после выхода из состава Европейского союза отказываются предоставлять послу ЕС в Лондоне Жоао Вале де Алмейде те же привилегии, что и главам иностранных дипмиссий. Об этом в четверг сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на источники.

По их сведениям, МИД Великобритании "настаивает, что посол ЕС и его подчиненные не должны обладать привилегиями и иммунитетом, которые распространяются на дипломатов" в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. Как отмечает Би-би-си, Соединенное Королевство не хочет создавать прецедент, наделяя представителя международного объединения теми же правами, что и руководителей дипмиссий иностранных государств.

Корпорация подчеркивает, что посол ЕС в частности не будет иметь возможность вручить верительные грамоты королеве Великобритании Елизавете II. При этом, по данным Би-би-си, подобное решение британских властей резко контрастирует с действиями правительств 142 стран по всему миру, где присутствуют представительства ЕС, которые обладают тем же статусом, что дипмиссии иностранных государств. Указывается, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в письме к министру иностранных дел королевства Доминику Раабу выразил "серьезную озабоченность" сложившейся ситуацией.

В ЕС полагают, что к сообществу не следует относиться как к типичной международной организации, поскольку речь идет о структуре, у которой есть своя валюта, парламент и судебная система. Би-би-си добавляет, что представители Евросоюза в частных беседах обвиняют Лондон в лицемерии, так как около 10 лет назад Великобритания, еще будучи членом Европейского союза, выступала за наделение дипломатов сообщества теми же правами, что и сотрудников дипмиссий государств. В Брюсселе опасаются, что в ряде недружественных стран могут последовать примеру Великобритании.

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