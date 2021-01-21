Британия не предоставляет послу ЕС те же привилегии, что главам иностранных дипмиссий - ТВ
15:12 21.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Великобритании после выхода из состава Европейского союза отказываются предоставлять послу ЕС в Лондоне Жоао Вале де Алмейде те же привилегии, что и главам иностранных дипмиссий. Об этом в четверг сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на источники.
По их сведениям, МИД Великобритании "настаивает, что посол ЕС и его подчиненные не должны обладать привилегиями и иммунитетом, которые распространяются на дипломатов" в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. Как отмечает Би-би-си, Соединенное Королевство не хочет создавать прецедент, наделяя представителя международного объединения теми же правами, что и руководителей дипмиссий иностранных государств.
Корпорация подчеркивает, что посол ЕС в частности не будет иметь возможность вручить верительные грамоты королеве Великобритании Елизавете II. При этом, по данным Би-би-си, подобное решение британских властей резко контрастирует с действиями правительств 142 стран по всему миру, где присутствуют представительства ЕС, которые обладают тем же статусом, что дипмиссии иностранных государств. Указывается, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в письме к министру иностранных дел королевства Доминику Раабу выразил "серьезную озабоченность" сложившейся ситуацией.
В ЕС полагают, что к сообществу не следует относиться как к типичной международной организации, поскольку речь идет о структуре, у которой есть своя валюта, парламент и судебная система. Би-би-си добавляет, что представители Евросоюза в частных беседах обвиняют Лондон в лицемерии, так как около 10 лет назад Великобритания, еще будучи членом Европейского союза, выступала за наделение дипломатов сообщества теми же правами, что и сотрудников дипмиссий государств. В Брюсселе опасаются, что в ряде недружественных стран могут последовать примеру Великобритании.
НОВОСТИ
- 15:32 21.01.2021
- Меркель заявила, что предлагала Путину помощь Германии в регистрации "Спутника V" в ЕС
- 15:00 21.01.2021
- Цены на продукты выросли больше общей инфляции, эту проблему нужно рассмотреть - Путин
- 14:32 21.01.2021
- Роналду вышел на первое место по голам в истории футбола
- 14:12 21.01.2021
- ЕСПЧ признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России по событиям 2008 г. - Минюст
- 14:00 21.01.2021
- Библию для зумеров издали в Германии
- 13:59 21.01.2021
- МВД: Привлечь за призывы к участию в несанкционированных митингах можно до их проведения
- 13:57 21.01.2021
- Поручение президента по строительству развязки в Химках выполнено
- 13:50 21.01.2021
- Вице-мэр Сергунина: Более 700 тысяч человек воспользовались сервисом Russpass за полгода
- 13:32 21.01.2021
- Ущерб от преступлений в прошлом году составил более 500 млрд рублей - МВД РФ
- 13:20 21.01.2021
- Глава офиса Меркель предупредил о возможности закрытия границ ФРГ с соседними странами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать