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Меркель заявила, что предлагала Путину помощь Германии в регистрации "Спутника V" в ЕС

15:32 21.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предлагала помощь Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) в усилиях по регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС. Об этом она сообщила в четверг на пресс-конференции.

"Я в действительности говорила с российским президентом говорила. У России есть вакцина "Спутник V", - напомнила Меркель. "Россия сейчас обратилась в Европейское агентство по лекарственным препаратам. Я предлагала, чтобы наш Институт Эрлиха поддержал Россию на этом пути, которого требует ЕМА", - сообщила Меркель, уточнив, что помощь может быть оказана в подготовке соответствующей документации по вакцине.

PEI отвечает в ФРГ за допуск и контроль соответствующих медицинских продуктов.

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