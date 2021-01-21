В России в 2020 году взятки предлагали на 15% чаще - МВД

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

МВД: в России в 2020 году взятки давали на 15% чаще. При этом брали взятки чаще на 5%, отмечается в ведомственной статистике.

В прошлом году зарегистрировано 9 274 преступления, связанных со взяточничеством, что больше чем на 9,5% выше уровня 2019 года.

За 2020 год зафиксировано 1 451 преступление, связанное с посредничеством при передаче взятки. Говорит Москва