Численность безработных россиян составляет 2,6 млн человек - Минтруд РФ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность безработных россиян на 20 января 2021 года составляет 2,6 млн человек. Об этом в четверг заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

"У нас главная задача, первоочередная - нормализовать рынок труда до докризисных показателей. Мы планируем, конечно же, снижение численности безработных граждан. Если брать текущие данные, ретроспективные, то на 20 января было 2,6 млн человек, в сентябре, соответственно, 3,7 млн человек", - сказал он на расширенном совещании в Совфеде.