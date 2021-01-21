Численность безработных россиян составляет 2,6 млн человек - Минтруд РФ
16:32 21.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Численность безработных россиян на 20 января 2021 года составляет 2,6 млн человек. Об этом в четверг заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.
"У нас главная задача, первоочередная - нормализовать рынок труда до докризисных показателей. Мы планируем, конечно же, снижение численности безработных граждан. Если брать текущие данные, ретроспективные, то на 20 января было 2,6 млн человек, в сентябре, соответственно, 3,7 млн человек", - сказал он на расширенном совещании в Совфеде.
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