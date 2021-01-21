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НОВОСТИ

Католикос сменил главу армянской епархии в Карабахе

16:12 21.01.2021 Источник: Интерфакс

Католикос всех армян Гарегин II освободил от должности руководителя Арцахской (карабахской - ИФ) епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Паргева Мартиросяна.

Как сообщает пресс-канцелярия Эчмиадзина, он назначен делегатом по особым поручениям.

Новым руководителем Арцахской епархии назначен бывший глава войскового духовенства епископ Вртанес Абрамян.

Архиепископ Паргев возглавлял Арцахскую епархию со дня ее основания в 1989 году.

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