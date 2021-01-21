Внешний долг РФ за 2020 г. снизился на $21,3 млрд, до $470,1 млрд - ЦБ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешний долг России по состоянию на 1 января 2021 года составил 470,1 млрд долларов, что на 4,33% (или на 21,3 млрд долларов) ниже показателя на начало 2020 года, следует из материалов ЦБ РФ.

"Снижение долговых обязательств перед нерезидентами наблюдалось по всем секторам экономики, при этом наиболее заметным стало уменьшение иностранной задолженности прочих секторов по привлеченным кредитам", - говорится в сообщении регулятора.