Меркель потребовала немедленно освободить Навального
17:40 21.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала немедленно освободить Алексея Навального. Ранее с аналогичными требованиями и заявлениями в поддержку Навального выступили многие известные люди в России, в частности, музыкант Noize MC.
Видеообращение в поддержку Навального опубликовали, в частности, журналист Юрий Дудь, писатель Дмитрий Глуховский, экономист Сергей Гуриев, бизнесмен Михаил Ходорковский. Эхо Москвы
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