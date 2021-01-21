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НОВОСТИ

Меркель потребовала немедленно освободить Навального

17:40 21.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала немедленно освободить Алексея Навального. Ранее с аналогичными требованиями и заявлениями в поддержку Навального выступили многие известные люди в России, в частности, музыкант Noize MC.

Видеообращение в поддержку Навального опубликовали, в частности, журналист Юрий Дудь, писатель Дмитрий Глуховский, экономист Сергей Гуриев, бизнесмен Михаил Ходорковский.  Эхо Москвы

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