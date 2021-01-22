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Bloomberg сообщает о планах Кремля дать Навальному срок в 13,5 лет

16:00 22.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Агентство Bloomberg сообщает о планах Кремля дать Алексею Навальному срок в 13,5 лет. Ссылаясь на два неназванных источника, близких к администрации президента, агентство отмечает, что речь идет о 3,5 годах по делу «Ив Роше», а затем еще дополнительных 10 по другому делу. 

При этом Bloomberg не уточняет, о каком деле может идти речь.  Эхо Москвы

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