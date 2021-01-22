Bloomberg сообщает о планах Кремля дать Навальному срок в 13,5 лет
16:00 22.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Агентство Bloomberg сообщает о планах Кремля дать Алексею Навальному срок в 13,5 лет. Ссылаясь на два неназванных источника, близких к администрации президента, агентство отмечает, что речь идет о 3,5 годах по делу «Ив Роше», а затем еще дополнительных 10 по другому делу.
При этом Bloomberg не уточняет, о каком деле может идти речь. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 16:12 22.01.2021
- Еврокомиссия подтвердила право Венгрии приобрести "Спутник V"
- 15:32 22.01.2021
- Иностранные наемники не торопятся покидать Ливию - CNN
- 15:12 22.01.2021
- Путин внес в Думу проект, снимающий возрастные ограничения для назначаемых им госслужащих
- 15:00 22.01.2021
- На мировом рынке зафиксировано исключительное подорожание пальмового масла
- 14:32 22.01.2021
- В Госдуме проанализируют, кто стоит за призывами к участию в несогласованных акциях
- 14:12 22.01.2021
- Глава Евросовета обсудил с Путиным по телефону арест Навального и изложил позицию ЕС
- 14:00 22.01.2021
- Google пообещал отключить поисковую систему в Австралии из-за кодекса для медиарынка
- 13:32 22.01.2021
- Республиканцы в сенате хотят отложить рассмотрение импичмента Трампу - WP
- 13:20 22.01.2021
- Центр кибербезопасности РФ предупреждает об угрозе кибератак со стороны США
- 13:05 22.01.2021
- Песков назвал провокаторами тех, кто призывает к участию в несогласованной акции 23 января
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать