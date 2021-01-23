По факту призывов к массовым беспорядкам в Новосибирской области возбуждено дело
12:20 23.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ ("Призывы к массовым беспорядкам")", - говорится в сообщении. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
По информации следствия, оперативники установили, что призывы осуществлял 20-летний житель Новосибирска, он задержан и дал показания. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения. По месту жительства фигуранта проведен обыск. Допрашиваются свидетели.
"По версии следствия, в период с 1 января 2021 года в Новосибирске неустановленные пользователи социальных сетей опубликовали сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти - сотрудникам полиции во время несанкционированной акции протеста (в поддержку задержанного блогера Алексея Навального - прим. ТАСС) в Новосибирске 23 января 2021 года", - сообщили в СК.
Специалисты уже провели лингвистическую экспертизу, согласно которой "опубликованные сообщения содержат деструктивные призывы по отношению к представителям власти", добавляется в сообщении.
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