На Пушкинской площади Москвы усилены меры безопасности

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы усилили меры безопасности на Пушкинской площади в центре Москвы из-за несанкционированной акции протеста, которую ранее анонсировали сторонники Алексея Навального, передает корр. ТАСС с места событий.



Площадь огорожена специальными металлическими заграждениями. К месту возможного проведения акции стянуты подразделения второго оперативного полка полиции, предназначенного для пресечения массовых беспорядков, а также бойцы ОМОН. Некоторые полицейские имеют при себе мегафоны для предупреждения участников несанкционированного массового мероприятия о незаконности их действий. Помимо сотрудников правоохранительных органов, на Пушкинской площади дежурят и дружинники. Рядом с площадью также находятся автозаки. Выйти из метро можно только через один выход.



Ранее сторонники Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В пресс-службе ГУ МВД Москвы в связи с этим предупредили об ответственности за участие подобных мероприятиях.



В полиции отметили, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований и на привлечение виновных лиц к административной ответственности.



