Для сдерживания цен на муку и хлеб кабмин РФ одобрил выделение 4,5 млрд рублей

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ одобрило выделение более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб. Как говорится в сообщении на сайте правительства, такое решение принято по итогам заседания кабмина в минувший четверг.



"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в опубликованном протоколе заседания. Ожидается, что реализация проекта распоряжения позволит стабилизировать цены на продовольственные товары.



Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина 21 января сообщил о планах направить более 4,5 млрд рублей регионам, "чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых". Председатель правительства отметил, что выделяемые средства должны компенсировать производителям часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности смогут сократить издержки на реализацию своей продукции. По его словам, "такое сбалансированное решение не только поможет пищепрому, но прежде всего сдержит рост цен".



В конце 2020 года кабмин уже выделял 4,7 млрд рублей на частичную компенсацию затрат производителей муки, хлеба и хлебобулочных изделий. Из этой суммы 2,9 млрд рублей было направлено на приобретение продовольственной пшеницы и 1,8 млрд рублей - на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям.



Это решение было принято в рамках комплекса мер по снижению цен на продовольствие, разработанных правительством по поручению президента РФ Владимира Путина. Ранее глава государства указал, что необходимо своевременно реагировать на подорожание базовых продуктов. Чтобы решить эту проблему, кабмин повысил пошлины на ряд сельхозтоваров, в том числе на пшеницу, подсолнечник, рапс, утвердил правила поддержки мукомолов и хлебопеков, обеспечил заключение соглашений о стабилизации цен между участниками рынка и регуляторами.



Для оперативного реагирования на ситуацию была также создана рабочая группа под руководством первого вице- премьера Андрея Белоусова.



