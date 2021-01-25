Женщин обязали рожать в медицинских масках

09:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минздрав обязал женщин рожать в медицинских масках. Снимать её разрешено только на время потуг. Правила введены в связи с пандемией коронавируса.

В обновлённых рекомендациях ведомства говорится, что сами роды должны принимать в отдельных индивидуальных залах, число медперсонала должно быть сведено к минимуму. Как сказано в документе, в настоящее время отсутствуют доказательства вертикальной передачи коронавируса от матери плоду, нет достоверных данных о выделении патогена с грудным молоком. В случае наличия положительного теста у матери ребёнка у неё забирают до того момента, пока анализ не станет отрицательным. Если же коронавирус присутствует у обоих, то мать и младенца не разлучают, передаёт «Интерфакс».

Что касается беременности при наличии коронавируса у женщины, то в настоящее время нет конкретных рекомендаций относительно диагностики и лечения, сказано в документах Минздрава. Говорит Москва