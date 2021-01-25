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НОВОСТИ

С вулкана Ключевской на Камчатке сошли лавины

09:20 25.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Лавины сошли с вулкана Ключевской на Камчатке. Это произошло после обрушения кромки кратера. По информации Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, по Апахончисскому жёлобу сошло несколько лавин, передаёт РИА Новости.

Вулкан Ключевской извергается с октября. Процесс сопровождается изливанием лавы и постоянными выбросами пепла.

Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Он расположен в 30 км от посёлка Ключи Усть-Камчатского района.  Говорит Москва

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