С вулкана Ключевской на Камчатке сошли лавины

09:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Лавины сошли с вулкана Ключевской на Камчатке. Это произошло после обрушения кромки кратера. По информации Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, по Апахончисскому жёлобу сошло несколько лавин, передаёт РИА Новости.

Вулкан Ключевской извергается с октября. Процесс сопровождается изливанием лавы и постоянными выбросами пепла.

Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Он расположен в 30 км от посёлка Ключи Усть-Камчатского района. Говорит Москва