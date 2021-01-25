Около 1 млн используемых в ЖКХ «умных» счетчиков электроэнергии могут оказаться вне закона - СМИ
09:32 25.01.2021 Источник: Коммерсант.ru
В Минцифры обещают оставить список чисто рекомендательным, необязательным к исполнению. Коммерсантъ
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