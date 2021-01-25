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НОВОСТИ

Время ремонта хотят ограничить до трех дней в неделю

10:00 25.01.2021 Источник: Известия

В России предложили ограничить шумные ремонтные работы в жилых домах до трех дней в неделю, но не распространять норму на новостройки. С инициативой внести такие изменения в законодательство выступили в Общественной палате РФ, соответствующее письмо направлено главе Минстроя Иреку Файзуллину (есть у «Известий»). Идею поддержали в «Деловой России», эксперты общественного совета при Минстрое и в Госдуме.

Сегодня шумные ремонтные работы разрешены восемь часов в сутки, кроме воскресенья и праздников. Но длительный сильный шум мешает работать на удаленке и негативно сказывается на здоровье, считают авторы инициативы.

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