Время ремонта хотят ограничить до трех дней в неделю
10:00 25.01.2021 Источник: Известия
Сегодня шумные ремонтные работы разрешены восемь часов в сутки, кроме воскресенья и праздников. Но длительный сильный шум мешает работать на удаленке и негативно сказывается на здоровье, считают авторы инициативы.
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