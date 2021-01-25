Байден вернет запрет на въезд в США из ряда стран
10:05 25.01.2021 Источник: Газета.Ru
Президент США Джо Байден вернет ограничения на въезд в США для побывавших в Бразилии, Ирландии, Великобритании и большей части ЕС. Об этом сообщает CNN.
Также вводятся ограничения для недавно побывавших в ЮАР, отмечается в сообщении.
Ранее Дональд Трамп снял ограничения для путешественников из большей части Европы, Великобритании и Бразилии.
До этого Трамп отменил ограничения на поездки в CША из Великобритании, Ирландии, Бразилии и стран Шенгенской зоны.
Указ должен был вступить в силу 26 января. Газета.Ru
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