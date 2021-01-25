Байден вернет запрет на въезд в США из ряда стран

10:05 Источник: Газета.Ru

Президент США Джо Байден вернет ограничения на въезд в США для побывавших в Бразилии, Ирландии, Великобритании и большей части ЕС. Об этом сообщает CNN.

Также вводятся ограничения для недавно побывавших в ЮАР, отмечается в сообщении.

Ранее Дональд Трамп снял ограничения для путешественников из большей части Европы, Великобритании и Бразилии.

До этого Трамп отменил ограничения на поездки в CША из Великобритании, Ирландии, Бразилии и стран Шенгенской зоны.

Указ должен был вступить в силу 26 января. Газета.Ru