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НОВОСТИ

В РФ могут ввести штрафы за незаконные сборы на благотворительность

10:32 25.01.2021 Источник: Известия

В России граждан и организации будут штрафовать, если они собирают деньги на благотворительность с населения с нарушением закона. Как выяснили «Известия», Госдума при поддержке правительства в марте может принять новую статью КоАП РФ «Нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований».

Авторы законопроекта объяснили, что новые нормы необходимы для того, чтобы защитить население от мошенников. Инициативу также поддерживают в большинстве парламентских фракций. Там считают, что это пробел в законодательстве, который сегодня позволяет любому объявить о сборе таких средств.

Новая статья в КоАПе может появиться уже в текущем году. Речь идет об установлении ответственности для граждан, юридических и должностных лиц в рамках закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Документом закрепляется, что использование ящиков для сбора пожертвований может проходить только при наличии договора или разрешения власти, а также если сбор средств прописан у нее в уставе.

Автор законопроекта, зампред комитета по контролю и регламенту Госдумы Наталья Костенко сообщила «Известиям», что эти нормы были приняты еще в апреле прошлого года, но ответственность за их нарушение до сих пор не установлена.

По ее словам, зачастую мошенники скачивают настоящие объявления о помощи больным детям, используя их данные и фотографии, однако собранные средства присваивают себе. Наказать за это их невозможно, так как никакой ответственности за это не предусмотрено.

Законопроектом предлагается в зависимости от степени виновности и статуса лица, совершившего это преступление, ввести штрафы от 5 тыс. до 150 тыс. рублей с конфискацией орудия мошенничества.

Инициатива может быть рассмотрена и принята Госдумой в марте, сообщили в комитете по госстроительству и законодательству.

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