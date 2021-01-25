Индонезия задержала два иностранных танкера по подозрению в незаконной перевозке нефти

11:00 Источник: Интерфакс

Власти Индонезии задержали два иностранных танкера по подозрению в незаконной перевозке нефти в индонезийских территориальных водах, сообщает в понедельник издание The Jakarta Post.

Один из задержанных судов шел под флагом Ирана, второй - под флагом Панамы.

Первоначально оба танкера были замечены в минувшее воскресенье у берегов острова Калимантан, экипажи не отвечали на запросы индонезийский стороны, передаваемые по радиосвязи, после чего их задержали.

В Индонезии начали расследование, членов экипажа допрашивают.