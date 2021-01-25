Индонезия задержала два иностранных танкера по подозрению в незаконной перевозке нефти
11:00 25.01.2021 Источник: Интерфакс
Власти Индонезии задержали два иностранных танкера по подозрению в незаконной перевозке нефти в индонезийских территориальных водах, сообщает в понедельник издание The Jakarta Post.
Один из задержанных судов шел под флагом Ирана, второй - под флагом Панамы.
Первоначально оба танкера были замечены в минувшее воскресенье у берегов острова Калимантан, экипажи не отвечали на запросы индонезийский стороны, передаваемые по радиосвязи, после чего их задержали.
В Индонезии начали расследование, членов экипажа допрашивают.
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