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Россию исключили из экспертной группы по международной лунной программе - СМИ

11:32 25.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Россию, по данным РИА Новости, исключили из экспертной группы по международной лунной программе. Представителей России отстранили от обсуждения перспектив создания окололунной станции Gateway — это международный проект, в котором планировал участвовать и «Роскосмос». Но специалистов госкорпорации исключили из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По его информации, такое решение принято после многократных заявлений российской стороны о том, что ей отведена недостаточно большая роль в проекте. Об этом говорил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который подчеркивал, что России, в 2017 году заключившей с NASA соглашение о совместном создании станции, доверили изготовить только один модуль — шлюз для выходов в открытый космос.

«Роскосмос» не устраивает отсутствие равноправия и тот факт, что основной вклад вносят США. Осенью Рогозин заявил, что Россия, вероятно, откажется от крупномасштабного участия в проекте. Напомним, что его концепцию несколько лет назад предложили в NASA. Станция на окололунной орбите станет пересадочным пунктом для миссий на сам спутник и в дальний космос.

В проекте Gateway принимают участия США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство.  Эхо Москвы

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