В России выявили 19 290 заразившихся коронавирусом за сутки
11:20 25.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 19 290, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Это минимум с 3 ноября. В относительном выражении общее число заболевших увеличилось на 0,5%, до 3 738 690.
Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 003. Всего уже вылечились 3 150 763 человека. Доля выписанных, согласно данным штаба, возросла до 84,3% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 456 против 491 днем ранее, до 69 918. Количество зарегистрированных смертей из-за коронавируса оказалось минимальным с 11 января, когда было подтверждено 436 случаев.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,87%, следует из данных штаба.
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