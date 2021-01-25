Русская зарубежная церковь настаивает на своих правах на Александровское подворье в Иерусалиме

11:45 Источник: НГ-Online

Русская зарубежная церковь не видит своей вины в недавних беспорядках на территории Александровского подворья в Иерусалиме и возлагает вину на Императорское православное палестинское общество (ИППО) с центром в Германии. Неделю назад глава российского ИППО Сергей Степашин сообщил "Интерфаксу" о бесчинствах, которые совершил представитель РПЦЗ в Израиле иерей Роман Гультяев, ворвавшись 13 января на территорию подворья и начав запугивать находившихся там людей.

Между тем в Русской зарубежной церкви изложили свое видение ситуации. "13 января 2021 года группой лиц, находящихся в подчинении у гражданина Германии Николая Воронцова-Гоффмана (главы ИППО - ИФ), на территории подворья был спровоцирован вопиющий инцидент, вследствие которого пострадал приписанный к храму Александра Невского штатный священник Русской духовной миссии в Иерусалиме (в составе Русской зарубежной церкви) иерей Роман Гультяев, а также был нанесен ущерб сопровождающим его духовным лицам", - говорится в заявлении из канцелярии Архиерейского Синода РПЦЗ. В дополнение к нанесенным оскорблениям лица, нелегально находящиеся на территории подворья, не пустили начальника Русской духовной миссии архимандрита Романа (Красовского), когда он прибыл на очередную литургию, совершаемую здесь по четвергам, сказано в заявлении.

Попутно отмечается, что Воронцов-Гоффман является преемником бывшего архимандрита Антония (Граббе) - раскольника, лишенного священного сана, и что представители Воронцова-Гофмана, "нелегально находящиеся в государстве Израиль", уже вторую неделю блокируют доступ к подворью, пытаясь насильственно выдворить священнослужителей Русской духовной миссии РПЦЗ в Иерусалиме, которая "в течение 100 лет имела исключительное право совершать там богослужения".

Синод РПЦЗ поручил начальнику Русской духовной миссии в Иерусалиме "немедленно принять все правовые меры, поскольку израильская полиция по своей халатности не смогла взять ситуацию под контроль". Кроме того, Синод "решительно осуждает полное отсутствие у израильских властей желания разобраться в сложившейся запутанной ситуации на протяжении последних 12 месяцев, что, в частности, сделало возможным случиться этому последнему инциденту".

Также указывается, что "законным владельцем Александровского подворья" является Православное палестинское общество, находящееся в ведении Синода Русской зарубежной церкви.

Как сообщилось, 7 января областной суд Иерусалима отказал Русской духовной миссии РПЦЗ в ее апелляции на решение о регистрации Александровского подворья за Россией. Александровское подворье находится в Старом городе Иерусалима в непосредственной близости от храма Гроба Господня. Подворье представляет собой археологический и архитектурный комплекс. Земля, где он расположен, была приобретена в 1859 году Александром III. Комплекс был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году.

Конфликт вокруг права собственности начался после революции 1917 года и эмиграции большинства членов ИППО. На сегодня в Германии и России существуют две разные организации с одинаковым названием - Императорское православное палестинское общество, которые оспаривают право собственности на подворье. В споре участвует и третья сторона - Палестинское общество РПЦЗ.

Ранее Воронцов-Гофман изложил "НГ" свое видение ситуации.