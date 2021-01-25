Роскосмос никогда не входил в группу по созданию окололунной станции Gateway - Рогозин
12:05 25.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роскосмос никогда не входил в экспертную группу, которая занимается обсуждением перспектив создания окололунной станции Gateway, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, комментируя сообщения СМИ о якобы исключении РФ из такой международной группы.
"Как можно быть исключенным из какой-то "лунной группы", если мы туда никогда и не входили?!" - написал Рогозин в своем телеграм-канале.
По словам главы Роскосмоса, американская НАСА несколько раз присылала в адрес Роскосмоса документы и проводила открытый брифинг на эту тему. "Но мы уже неоднократно заявляли, что готовы принять участие в проекте, где все участники равноправны", - подчеркнул он.
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