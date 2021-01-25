Путин рекомендовал запретить публично отождествлять роли СССР и Германии во Второй мировой

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме при участии оргкомитета "Победа" подготовить к рассмотрению в весеннюю сессию законопроекта о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

"Рекомендовать Государственной думе РФ при участии Российского организационного комитета "Победа" подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939-1945 гг.)", - говорится в перечне поручений, опубликованном в понедельник на сайте Кремля по итогам заседания Совета по культуре и искусству.