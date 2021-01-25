Миру грозит "распад" на две части с двумя лидирующими экономическим державами - генсек ООН
21:20 25.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о возможности распада мира на две части во главе с двумя экономиками - Китаем и США.
"Меня продолжает пугать возможность огромного разлома: мир распадается на две части во главе с двумя величайшими экономиками на Земле, с двумя различными доминирующими валютами, собственными правилами торговли, собственным интернетом, собственными геополитическими и военными стратегиями, дающими нулевую сумму", - сказал он в понедельник, в видеовыступлении на мероприятии высокого уровня "Давосская повестка дня".
"Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить такое разделение", - призвал генсек.
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