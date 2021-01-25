Байден разрешил трансгендерам служить в армии

22:00 Источник: Интерфакс

Президент США Джо Байден в понедельник подписал указ, согласно которому трансгендеры имеют возможность проходить военную службу в армии страны, сообщает радиостанция Voice of America со ссылкой на заявление Белого дома.

"Президент Байден сегодня подписал исполнительный указ, учреждающий политику, согласно которой все американцы, признанные годными к службе в вооруженных силах США, должны иметь возможность служить", - говорится в заявлении, опубликованном главой новостного бюро VOA Стивом Германом.

"Президент Байден уверен, что гендерная самоидентификация не должна быть препятствием для военной службы", - отмечают в Белом доме.

"Разрешить всем годным к службе американцам служить своей стране в униформе - это лучше для армии и лучше для нашей страны, поскольку всесторонняя сила - более эффективна", - цитируют в Белом доме документ.

Отмечается, что данный указ "немедленно запрещает недобровольные увольнения, (...) а также отказ на продление военной службы на основании гендерной самоидентификации или по обстоятельствам, связанным с гендерной самоидентификацией".