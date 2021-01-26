Верховный суд США отклонил иски о попытках Трампа обогатиться за счет поста президента
22:40 25.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд США в понедельник отклонил несколько исков в отношении бывшего президента Дональда Трампа, в которых он обвинялся в попытках личного обогащения за счет использования служебного положения. Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).
Верховный суд постановил, чтобы нижестоящие инстанции, в которых эти дела рассматривались, признали иски несостоятельными, поскольку Трамп больше не является президентом.
Один из исков, о которых идет речь, был подан в отношении Трампа в то время, когда он еще был президентом, прокурорами штата Мэриленд и столичного округа Колумбия из- за его отеля в Вашингтоне Old Post Office. По мнению истцов, бывший хозяин Белого дома нарушал конституцию, получая прибыль от того, что члены иностранных правительственных делегаций останавливались в принадлежащей ему гостинице. Речь шла о так называемом положении конституции emoluments clause, которое запрещает чиновникам федерального правительства принимать подарки, деньги или другие ценности от зарубежных представителей.
В другом иске владельцы ресторанов и отелей в Нью-Йорке и Вашингтоне утверждали, что лишились прибыли из-за того, что им "приходилось конкурировать с компаниями, которыми владеет президент Соединенных Штатов".
Ранее в США возникали скандалы также вокруг гольф- клубов и курортов бывшего президента. Так, осенью 2019 года демократы в Палате представителей Конгресса США начали расследование в связи с предполагаемыми попытками Трампа использовать служебное положение в целях личного обогащения за счет проведения официальных мероприятий на принадлежащих ему курортах. Поводом к этому послужило объявление Белого дома о планах организовать саммит Группы семи на курорте Trump National Doral Miami в штате Флорида. Хозяин Белого дома позднее отказался от этой идеи, объяснив свой отказ "иррациональной враждебностью СМИ и демократов".
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