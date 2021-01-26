В День Австралии в крупнейших города прошли акции в защиту прав аборигенов

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовые акции в поддержку коренных народов прошли в Австралии в день национального праздника Австралийского Союза, установленного в честь провозглашения британского суверенитета над восточным побережьем континента. Как передает корр. ТАСС, более тысячи человек собрались во вторник в центре Сиднея для участия в митинге.



Демонстранты, собравшиеся в центральном городском парке, держали в руках флаги коренных народов континента (желтый круг на черно-красном поле), плакаты с надписями "It is aboriginal land" ("Это земля аборигенов") и скандировали лозунги движения "Black lives matter" ("Жизни темнокожих имеют значение"), а также призывы отменить празднование Дня Австралии, поскольку он, по их мнению, на деле является "днем вторжения европейцев на землю аборигенов".



После того как численность участников акции значительно превысила установленный властями штата лимит в 500 человек, организаторы по требованию полиции завершили митинг и призвали собравшихся расходиться по домам.



