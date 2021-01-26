Украина не намерена возобновлять прямой импорт газа из РФ - премьер

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Украины не намерено возобновлять прямой импорт российского газа. Об этом заявил во вторник на заседании Верховной рады премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Газ из России закупать напрямую наше правительство не имеет намерения, точка", - сказал он, отвечая на вопрос одного из депутатов.