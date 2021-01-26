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Рахмон заявил, что в Таджикистане нет коронавируса

12:32 26.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил об отсутствии в стране коронавирусной инфекции, однако призвал сограждан соблюдать правила личной гигиены.

"Сегодня Таджикистан без COVID-19", - заявил Рахмон во вторник в своем обращении к парламенту страны. Он пояснил, что с начала января в стране не регистрировались случаи заражения коронавирусом.

При этом глава государства подчеркнул, что необходимо и дальше соблюдать правила личной и общественной гигиены и заботиться о своем здоровье.

Первые 15 заразившихся коронавирусом были выявлены в Таджикистане 30 апреля 2020 года. По последним данным Минздрава, общее число инфицированных в республике составляет 13 308 человек (0,1% населения), выздоровевших - 13 215. От вызванных инфекцией осложнений с начала пандемии скончались 90 человек. С 31 декабря 2020 года суточный прирост числа инфицированных коронавирусом в Таджикистане равен нулю, за исключением трех дней - 2, 5 и 10 января.

С 15 июня в стране возобновили работу непродовольственные рынки, торговые центры, гостиницы, точки общепита и салоны красоты. При этом в общественных местах, пассажирских терминалах, в транспорте, магазинах и лечебных учреждениях обязательно носить медицинские маски. С 1 февраля в стране будет разрешено проводить коллективные богослужения в мечетях с соблюдением правил личной и общественной гигиены.

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