Рахмон заявил, что в Таджикистане нет коронавируса
12:32 26.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил об отсутствии в стране коронавирусной инфекции, однако призвал сограждан соблюдать правила личной гигиены.
"Сегодня Таджикистан без COVID-19", - заявил Рахмон во вторник в своем обращении к парламенту страны. Он пояснил, что с начала января в стране не регистрировались случаи заражения коронавирусом.
При этом глава государства подчеркнул, что необходимо и дальше соблюдать правила личной и общественной гигиены и заботиться о своем здоровье.
Первые 15 заразившихся коронавирусом были выявлены в Таджикистане 30 апреля 2020 года. По последним данным Минздрава, общее число инфицированных в республике составляет 13 308 человек (0,1% населения), выздоровевших - 13 215. От вызванных инфекцией осложнений с начала пандемии скончались 90 человек. С 31 декабря 2020 года суточный прирост числа инфицированных коронавирусом в Таджикистане равен нулю, за исключением трех дней - 2, 5 и 10 января.
С 15 июня в стране возобновили работу непродовольственные рынки, торговые центры, гостиницы, точки общепита и салоны красоты. При этом в общественных местах, пассажирских терминалах, в транспорте, магазинах и лечебных учреждениях обязательно носить медицинские маски. С 1 февраля в стране будет разрешено проводить коллективные богослужения в мечетях с соблюдением правил личной и общественной гигиены.
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