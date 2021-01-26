Медведев выступил с инициативой компенсировать затраты на доступ к интернету для малоимущих

13:05 Источник: Интерфакс

Председатель "Единой России" (ЕР) Дмитрий Медведев выступил с инициативой компенсировать затраты на доступ к интернету для семей с низкими доходами.

"В регионах малоимущие семьи просят помощи в оплате интернет-связи. Это, в том числе, связано с тем, чтобы дети могли учиться онлайн в тех случаях, когда это необходимо. Я думаю, можно было бы такой механизм предусмотреть, просчитать его - по компенсации затрат на доступ в интернет для нуждающихся семей", - сказал Медведев на втором социальном форуме ЕР во вторник.

По словам Медведева, это пример минимально необходимой помощи, в которой нуждаются жители России.

Между тем 29 декабря правительство внесло в Думу законопроект, по которому интернет-провайдеры в России должны будут обеспечить своим пользователям бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Документ разработан в рамках реализации Послания президента РФ Федеральному Собранию, озвученном в прошлом году.