Медведев выступил с инициативой компенсировать затраты на доступ к интернету для малоимущих
13:05 26.01.2021 Источник: Интерфакс
Председатель "Единой России" (ЕР) Дмитрий Медведев выступил с инициативой компенсировать затраты на доступ к интернету для семей с низкими доходами.
"В регионах малоимущие семьи просят помощи в оплате интернет-связи. Это, в том числе, связано с тем, чтобы дети могли учиться онлайн в тех случаях, когда это необходимо. Я думаю, можно было бы такой механизм предусмотреть, просчитать его - по компенсации затрат на доступ в интернет для нуждающихся семей", - сказал Медведев на втором социальном форуме ЕР во вторник.
По словам Медведева, это пример минимально необходимой помощи, в которой нуждаются жители России.
Между тем 29 декабря правительство внесло в Думу законопроект, по которому интернет-провайдеры в России должны будут обеспечить своим пользователям бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Документ разработан в рамках реализации Послания президента РФ Федеральному Собранию, озвученном в прошлом году.
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