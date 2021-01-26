Флорида предложила провести у себя летнюю Олимпиаду, если Токио откажется от нее
16:00 26.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Флорида предложила провести у себя летнюю Олимпиаду, если Токио откажется от проведения Игр.
Об этом говорится в письме главы финансового управления штата Джимми Патрониса президенту МОК Томасу Баху. Патронис, в частности, пишет, что даже во время пандемии во Флориде проводились спортивные соревнования.
Официальные японские власти заявляют, что Япония продолжает готовиться к Играм и решения об отмене Олимпиады не принималось. Эхо Москвы
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