Флорида предложила провести у себя летнюю Олимпиаду, если Токио откажется от нее

16:00 Источник: Эхо Москвы

Флорида предложила провести у себя летнюю Олимпиаду, если Токио откажется от проведения Игр.

Об этом говорится в письме главы финансового управления штата Джимми Патрониса президенту МОК Томасу Баху. Патронис, в частности, пишет, что даже во время пандемии во Флориде проводились спортивные соревнования.

Официальные японские власти заявляют, что Япония продолжает готовиться к Играм и решения об отмене Олимпиады не принималось. Эхо Москвы