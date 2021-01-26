Стоимость нефти Urals превысила $55 за баррель впервые с февраля 2020 года

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе с середины января превысила $55 за баррель впервые с февраля 2020 года на фоне ожидающихся сокращений поставок российской и саудовской нефти. Об этом ТАСС сообщили в агентстве S&P Global Platts.

В середине декабря котировки Urals поднялись выше $50 за баррель, а уже через месяц, 12 января, российская нефть в Европе подорожала выше $55 за баррель. Только к 25 января цена Urals на северо-западе Европы (CIF Rotterdam) Urals немного снизилась, до $54,75 за баррель. В последний раз выше такой отметки российская нефть в этом регионе стоила в 20 числах февраля прошлого года. В Средиземноморье (CIF Augusta) Urals торговалась 25 января по $54,9 за баррель.