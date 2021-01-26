Уральские буддисты ответили на требование покинуть гору Качканар

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Уральские буддисты ответили на требование властей покинуть гору Качканар. Сегодня вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что община Шедруб Линг должна оставить свой монастырь на горе до понедельника.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» глава местного религиозного объединения Семён Загородний сообщил, что пока буддисты не знают, что будут делать дальше.

«Нам надо время ещё подумать. Нам сказали, что до понедельника надо убрать оттуда дежурных – там несколько человек дежурят, за сохранностью следят. Мы хотели хотя бы пару человек оставить, но нам ни в какую не дают. Мы сейчас будем ознакамливаться с решением суда, которое состоялось без представителей с нашей стороны, у нас нет решения. Нам надо обсудить этот вопрос внутри общины».

Конфликт между уральскими буддистами и металлургической компанией «ЕВРАЗ» длится уже несколько лет. На горе Качканар планируется построить горно-обогатительный комбинат, а буддистам предлагается посещать храм по выходным и праздникам. Однако представители общины не согласны с таким предложением и выражают опасение за сохранность своих построек на горе.