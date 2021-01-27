Владельцев мусорных полигонов могут обязать оплачивать их рекультивацию
12:00 27.01.2021 Источник: РБК
Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует в правительстве экологию, 17 декабря поручила Минприроды, Росприроднадзору и Российскому экологическому оператору (РЭО) представить предложения по созданию механизмов, обеспечивающих проведение работ по рекультивации мусорных полигонов и свалок «за счет средств владельцев полигонов».
Это следует из протокола совещания под руководством вице-премьера. У РБК есть копия протокола, его подлинность подтвердила представитель Абрамченко Марта Галичева. Предложения должны быть направлены к 3 февраля.
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