Пекин приветствовал решение РФ и США продлить СНВ-3
12:05 27.01.2021 Источник: Интерфакс
Пекин приветствует решение России и США продлить договор о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений (СНВ-3), заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Китай приветствует консенсус России и США по поводу продления СНВ-3", - приводят слова Чжао Ли Цзяня китайские СМИ. Он добавил, что продление договора отвечает общим надеждам международного сообщества.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду сообщил, что Россия и США договорились продлить СНВ-3 на пять лет без предварительных условий.
Договор был подписан в 2010 году, вступил в силу в феврале 2011 года. Его действие должно было завершиться 5 февраля 2021 года.
НОВОСТИ
- 12:32 27.01.2021
- Дума предложит ввести в КоАП, помимо штрафов, конфискацию животных за жестокое обращение
- 12:20 27.01.2021
- Украинские силовики за сутки четыре раза обстреляли ДНР, сообщили в республике
- 12:00 27.01.2021
- Владельцев мусорных полигонов могут обязать оплачивать их рекультивацию
- 11:32 27.01.2021
- В России выявили 17 741 заразившегося коронавирусом за сутки
- 11:20 27.01.2021
- На Украине против Байдена и Порошенко открыли два уголовных дела - адвокат
- 11:05 27.01.2021
- В Калужской области пресекли деятельность террористической ячейки "Хизб ут-Тахрир"
- 11:00 27.01.2021
- Бесполетная зона в районе Геленджика была установлена из-за «возросшей активности стран НАТО» - ФСБ
- 10:32 27.01.2021
- Цены на электронику российского производства могут вырасти на 50%
- 10:20 27.01.2021
- Bloomberg провел сравнение процесса вакцинации в Крыму и на Украине
- 10:09 27.01.2021
- Собянин предоставил работодателям право самим принимать решение об "удаленке"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать