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Пекин приветствовал решение РФ и США продлить СНВ-3

12:05 27.01.2021 Источник: Интерфакс

Пекин приветствует решение России и США продлить договор о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений (СНВ-3), заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китай приветствует консенсус России и США по поводу продления СНВ-3", - приводят слова Чжао Ли Цзяня китайские СМИ. Он добавил, что продление договора отвечает общим надеждам международного сообщества.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду сообщил, что Россия и США договорились продлить СНВ-3 на пять лет без предварительных условий. 

Договор был подписан в 2010 году, вступил в силу в феврале 2011 года. Его действие должно было завершиться 5 февраля 2021 года.

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