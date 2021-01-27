Пекин приветствовал решение РФ и США продлить СНВ-3

12:05 Источник: Интерфакс

Пекин приветствует решение России и США продлить договор о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений (СНВ-3), заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китай приветствует консенсус России и США по поводу продления СНВ-3", - приводят слова Чжао Ли Цзяня китайские СМИ. Он добавил, что продление договора отвечает общим надеждам международного сообщества.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду сообщил, что Россия и США договорились продлить СНВ-3 на пять лет без предварительных условий.

Договор был подписан в 2010 году, вступил в силу в феврале 2011 года. Его действие должно было завершиться 5 февраля 2021 года.