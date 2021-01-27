Дума предложит ввести в КоАП, помимо штрафов, конфискацию животных за жестокое обращение
12:32 27.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Госдумы дополнят правительственный законопроект о штрафах за жестокое обращение с животными предложениями по введению института конфискации. Об этом корр. ТАСС сообщил в среду глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
"Минюст пока поддержал те предложения, которые уже прошли общественное обсуждение. По поводу новых предложений, которые у нас появились, в том числе ведения института конфискации, - мы будем оформлять их в виде поправок", - отметил Бурматов.
По его словам, правительство намерено внести законопроект в Госдуму весной. Поправки предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В частности, предлагается установить штрафы до 100 тысяч рублей за жестокое обращение с животными, до 30 тысяч рублей - за несоблюдение требований по содержанию животных и до 50 тысяч рублей -за нарушения в приютах. Кроме того, предлагается установить штрафы за содержание и использование животных, запрещенных к содержанию, за нарушение требований к использованию животных в культурно- зрелищных мероприятиях и за работу зоопарков без лицензии.
"Минюст поддержал штрафы, но мы предлагаем прописать в КоАП еще и конфискацию. Мы это рассматриваем как меру, которая должна стать реакцией на жестокое обращение с животными, потому что на сегодняшний день процедуры изъятия животных у живодера нет, даже если факт нарушения доказан. И резонансными стали случаи, когда животное, над которым живодер издевался, над которым он надругался, остается у этого же человека, поскольку нет процедуры изъятия", - рассказал Бурматов.
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