0
0
11
НОВОСТИ

Дума предложит ввести в КоАП, помимо штрафов, конфискацию животных за жестокое обращение

12:32 27.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы дополнят правительственный законопроект о штрафах за жестокое обращение с животными предложениями по введению института конфискации. Об этом корр. ТАСС сообщил в среду глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Минюст пока поддержал те предложения, которые уже прошли общественное обсуждение. По поводу новых предложений, которые у нас появились, в том числе ведения института конфискации, - мы будем оформлять их в виде поправок", - отметил Бурматов.

По его словам, правительство намерено внести законопроект в Госдуму весной. Поправки предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В частности, предлагается установить штрафы до 100 тысяч рублей за жестокое обращение с животными, до 30 тысяч рублей - за несоблюдение требований по содержанию животных и до 50 тысяч рублей -за нарушения в приютах. Кроме того, предлагается установить штрафы за содержание и использование животных, запрещенных к содержанию, за нарушение требований к использованию животных в культурно- зрелищных мероприятиях и за работу зоопарков без лицензии.

"Минюст поддержал штрафы, но мы предлагаем прописать в КоАП еще и конфискацию. Мы это рассматриваем как меру, которая должна стать реакцией на жестокое обращение с животными, потому что на сегодняшний день процедуры изъятия животных у живодера нет, даже если факт нарушения доказан. И резонансными стали случаи, когда животное, над которым живодер издевался, над которым он надругался, остается у этого же человека, поскольку нет процедуры изъятия", - рассказал Бурматов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 27.01.2021
Украинские силовики за сутки четыре раза обстреляли ДНР, сообщили в республике
0
48
12:05 27.01.2021
Пекин приветствовал решение РФ и США продлить СНВ-3
0
75
12:00 27.01.2021
Владельцев мусорных полигонов могут обязать оплачивать их рекультивацию
0
90
11:32 27.01.2021
В России выявили 17 741 заразившегося коронавирусом за сутки
0
122
11:20 27.01.2021
На Украине против Байдена и Порошенко открыли два уголовных дела - адвокат
0
172
11:05 27.01.2021
В Калужской области пресекли деятельность террористической ячейки "Хизб ут-Тахрир"
0
173
11:00 27.01.2021
Бесполетная зона в районе Геленджика была установлена из-за «возросшей активности стран НАТО» - ФСБ
0
196
10:32 27.01.2021
Цены на электронику российского производства могут вырасти на 50%
0
197
10:20 27.01.2021
Bloomberg провел сравнение процесса вакцинации в Крыму и на Украине
0
256
10:09 27.01.2021
Собянин предоставил работодателям право самим принимать решение об "удаленке"
0
198

Возврат к списку