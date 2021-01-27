0
0
83
НОВОСТИ

Почти треть работодателей Москвы пока оставляют своих сотрудников на "удаленке" - опрос

19:26 27.01.2021 Источник: Интерфакс

Практически треть московских компаний (32%) намерены оставить всех сотрудников, переведённых ранее на удаленный режим работы, в дистанционном формате, несмотря на снятие властями Москвы ряда коронавирусных ограничений, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в среду в "Интерфакс".

Исследование показало, что более трети столичных компаний, которые перевели ранее свой персонал на удаленный режим работы (34%), вернут в ближайшее время в офис часть сотрудников. О возвращении в офис всех сотрудников, переведённых ранее на удаленный формат, подумывает каждый четвёртый московский работодатель (25%), отмечают в SuperJob.ru.

Не знают, как поступить со своими сотрудниками, выполняющими в настоящее время свои трудовые обязанности в удалённом режиме, 9% столичных компаний, имеющих практику "удаленки".

Опрос был проведён 27 января 2021 года среди 1000 менеджеров по персоналу, представляющих 200 московских компаний.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:05 27.01.2021
Организаторы Каннского фестиваля перенесли дату проведения мероприятия
0
19
19:35 27.01.2021
Заявление посольства ФРГ о помощи оставшимся в живых блокадникам Ленинграда
0
87
17:40 27.01.2021
На Украине снесли последний памятник Ленину - СМИ
0
230
17:12 27.01.2021
В квартире Навального идут обыски по делу о нарушении санитарных правил в пандемию
0
295
17:00 27.01.2021
Ситуация с Навальным ставит под сомнение возможность дальнейшего взаимодействия с ЕС, отметили в МИД РФ
0
361
16:32 27.01.2021
Власти РФ принимают меры, чтобы избежать дефицита товаров из-за регулирования цен - Песков
0
321
16:12 27.01.2021
Запуск российского космического аппарата на Луну в 2021 году переносить не будут - Роскосмос
0
313
16:00 27.01.2021
Эпоха попыток выстроить однополярный мир уже миновала - Путин
0
320
15:32 27.01.2021
В Турции задержаны 12 боевиков ИГ, среди которых есть граждане РФ - МО республики
0
356
15:12 27.01.2021
Традиционные механизмы стимулирования экономики исчерпали себя - Путин
0
466

Возврат к списку