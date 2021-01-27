Почти треть работодателей Москвы пока оставляют своих сотрудников на "удаленке" - опрос

19:26 Источник: Интерфакс

Практически треть московских компаний (32%) намерены оставить всех сотрудников, переведённых ранее на удаленный режим работы, в дистанционном формате, несмотря на снятие властями Москвы ряда коронавирусных ограничений, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в среду в "Интерфакс".

Исследование показало, что более трети столичных компаний, которые перевели ранее свой персонал на удаленный режим работы (34%), вернут в ближайшее время в офис часть сотрудников. О возвращении в офис всех сотрудников, переведённых ранее на удаленный формат, подумывает каждый четвёртый московский работодатель (25%), отмечают в SuperJob.ru.

Не знают, как поступить со своими сотрудниками, выполняющими в настоящее время свои трудовые обязанности в удалённом режиме, 9% столичных компаний, имеющих практику "удаленки".

Опрос был проведён 27 января 2021 года среди 1000 менеджеров по персоналу, представляющих 200 московских компаний.