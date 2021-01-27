Заявление посольства ФРГ о помощи оставшимся в живых блокадникам Ленинграда

19:35 Источник: НГ-Online

Посольство Федеративной Республики Германия в Российской Федерации выступило с заявлением о гуманитарном жесте Германии в отношении оставшихся в живых жертв блокады Ленинграда (от 27 января 2021 г.)

В заявлении говорится, что «ровно 77 лет назад Ленинград, ныне Санкт-Петербург, был полностью освобожден советскими войсками от блокады германского вермахта. Эта блокада вошла в историю как акт жестокости, направленной против целого города и его населения. Со снятием блокады закончился 872- дневный период гибели, голода и страданий, стоивший более миллиона человеческих жизней. Ровно два года назад Федеральный министр Хайко Маас и его российский коллега Сергей Лавров в своем совместном заявлении поприветствовали решение Федерального правительства о гуманитарном жесте в поддержку оставшихся в живых блокадников, призванном послужить символом признания совершенных от имени Германии преступлений.

Помимо модернизации Госпиталя для ветеранов войн, данный жест включает в себя создание в Санкт-Петербурге германороссийского центра встреч для российской и германской общественности и блокадников. За первые два года реализации данного гуманитарного жеста Германия оснастила реабилитационное отделение Госпиталя для ветеранов войн новейшим и чрезвычайно необходимым оборудованием, а также провела многочисленные мероприятия, в ходе которых представители поколения блокадников из бывшего Ленинграда встречались с молодежью из Германии и России.

На настоящий момент на осуществление проекта было уже израсходовано 3,1 млн евро. Несмотря на пандемию коронавируса, его реализация решительным образом будет продолжена. Мы убеждены, что данная добровольная акция улучшит качество жизни оставшихся в живых блокадников, а также послужит историческому примирению между народами наших стран, являющемуся основой будущего развития германо-российских отношений».

Олег Никифоров