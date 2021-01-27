Организаторы Каннского фестиваля перенесли дату проведения мероприятия

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каннский кинофестиваль, проведение которого ранее планировалось в мае, пройдет 6-17 июля. Об этом сообщили в среду его организаторы на своей странице в "Твиттере".

"Изначально запланированный на 11-22 мая 2021 года Каннский фестиваль пройдет с 6 (вторник) по 17 июля (суббота) 2021 года", - говорится в тексте.