Организаторы Каннского фестиваля перенесли дату проведения мероприятия
20:05 27.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Каннский кинофестиваль, проведение которого ранее планировалось в мае, пройдет 6-17 июля. Об этом сообщили в среду его организаторы на своей странице в "Твиттере".
"Изначально запланированный на 11-22 мая 2021 года Каннский фестиваль пройдет с 6 (вторник) по 17 июля (суббота) 2021 года", - говорится в тексте.
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