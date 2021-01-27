Саммит по проблеме изменения климата США наметили провести в апреле
21:09 27.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США намерены 22 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Об этом заявил в среду на брифинге в Белом доме спецпосланник президента США по климату Джон Керри.
"Президент [США Джо Байден] объявляет, что менее чем через три месяца, 22 апреля <...>, он примет саммит <...> по изменению климата", - сказал Керри. По его словам, встреча будет включать "повторный созыв форума крупнейших экономик на уровне лидеров".
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