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Саммит по проблеме изменения климата США наметили провести в апреле

21:09 27.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США намерены 22 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Об этом заявил в среду на брифинге в Белом доме спецпосланник президента США по климату Джон Керри.

"Президент [США Джо Байден] объявляет, что менее чем через три месяца, 22 апреля <...>, он примет саммит <...> по изменению климата", - сказал Керри. По его словам, встреча будет включать "повторный созыв форума крупнейших экономик на уровне лидеров".

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