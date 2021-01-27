По уголовным делам после акции 23 января суд санкционировал 29 обысков

21:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тверской районный суд Москвы дал разрешение на проведение 29 обысков по уголовным делам, связанным с несанкционированным митингом 23 января в Москве. Это следует из электронной картотеки суда.

В картотеке не указаны адреса или имена людей, у которых проводятся обыски, однако они проводятся по уголовным делам, возбужденным после несанкционированной акции в центре Москвы. "Значительная часть из этих обысков проводится по уголовному делу, возбужденному по ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил")", - сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.