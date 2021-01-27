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УЕФА будет принимать решение о присутствии зрителей на Евро-2020 по каждому городу отдельно

22:00 27.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет отдельные решения по каждому городу о возможности проведения игр чемпионата Европы по футболу в присутствии болельщиков. Об этом ТАСС рассказал член исполкома УЕФА, генеральный директор российской части оргкомитета турнира Алексей Сорокин.

УЕФА примет решение о возможности проведения чемпионата Европы со зрителями в начале апреля.

"Решение по каждому городу будет приниматься отдельно. Не будет единого процента болельщиков по всей системе Евро-2020. Это решение будет касаться каждого города индивидуально", - сказал Сорокин.

"Сегодня было большое совещание с участием исполнительного директора УЕФА Мартина Каллена, других ответственных лиц УЕФА и представителей всех городов. Было подтверждено, что все города продолжают готовиться к Евро, изменений в формате турнира нет. Долго обсуждали эпидемиологическую обстановку в разных городах, несколько из них высказались в пользу переноса решения о количестве болельщиков на стадионах. По их заявлениям, если такое решение будет принято сейчас, рассчитывать на какой-то серьезный процент не приходится", - пояснил гендиректор оргкомитета российской части турнира.

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