УЕФА будет принимать решение о присутствии зрителей на Евро-2020 по каждому городу отдельно
22:00 27.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет отдельные решения по каждому городу о возможности проведения игр чемпионата Европы по футболу в присутствии болельщиков. Об этом ТАСС рассказал член исполкома УЕФА, генеральный директор российской части оргкомитета турнира Алексей Сорокин.
УЕФА примет решение о возможности проведения чемпионата Европы со зрителями в начале апреля.
"Решение по каждому городу будет приниматься отдельно. Не будет единого процента болельщиков по всей системе Евро-2020. Это решение будет касаться каждого города индивидуально", - сказал Сорокин.
"Сегодня было большое совещание с участием исполнительного директора УЕФА Мартина Каллена, других ответственных лиц УЕФА и представителей всех городов. Было подтверждено, что все города продолжают готовиться к Евро, изменений в формате турнира нет. Долго обсуждали эпидемиологическую обстановку в разных городах, несколько из них высказались в пользу переноса решения о количестве болельщиков на стадионах. По их заявлениям, если такое решение будет принято сейчас, рассчитывать на какой-то серьезный процент не приходится", - пояснил гендиректор оргкомитета российской части турнира.
НОВОСТИ
- 22:36 27.01.2021
- Америка приостанавливает поставки оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию
- 21:41 27.01.2021
- По уголовным делам после акции 23 января суд санкционировал 29 обысков
- 21:09 27.01.2021
- Саммит по проблеме изменения климата США наметили провести в апреле
- 20:52 27.01.2021
- Решение о присутствии зрителей на Олимпиаде в Токио еще не принято
- 20:25 27.01.2021
- НАСА: Мы еще не получили никаких конкретных предложений от Роскосмоса по проекту освоения Луны
- 20:05 27.01.2021
- Организаторы Каннского фестиваля перенесли дату проведения мероприятия
- 19:35 27.01.2021
- Заявление посольства ФРГ о помощи оставшимся в живых блокадникам Ленинграда
- 19:26 27.01.2021
- Почти треть работодателей Москвы пока оставляют своих сотрудников на "удаленке" - опрос
- 17:40 27.01.2021
- На Украине снесли последний памятник Ленину - СМИ
- 17:12 27.01.2021
- В квартире Навального идут обыски по делу о нарушении санитарных правил в пандемию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать